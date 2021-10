L'allenatore della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Spezia: "Gli assenti sono tanti, ma la gara è importante e mette in palio punti pesanti. Se mancano esperienza e qualità possiamo sopperire con quantità e corsa. Dire che spingiamo troppo in allenamento è una cosa che non voglio sentire. In questi giorni abbiamo cambiato terreno di gioco per gli allenamenti, non so se ci sia stata anche un po' di fatalità. Bonazzoli ha subito una contusione dopo un contrasto di gioco, per fortuna non è niente di grave. Sono incidenti di gioco, che fanno parte della vita di un atleta. Togliamoci dalla testa che non dobbiamo lavorare, altrimenti siamo cotti".



Su Simy: "Ho approfittato della sosta per lavorare sull'aspetto fisico. Lo vedo in crescita, ci sarà il verdetto del campo. Può giocare in coppia con Djuric, sono due calciatori molto forti dal punto di vista fisico e che, se messi in condizione, vedono anche la porta".