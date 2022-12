Clamorosa trattativa lampo per la Salernitana. I campani sono vicini all'accordo con Guillermo Ochoa, iconico portiere del Messico, protagonista anche agli ultimi Mondiali in Qatar.



Il messicano sarà disponibile sul mercato alla fine di dicembre quando si libererà a zero dal Club America ed è a un passo dall'approdare a Salerno. Dopo l'infortunio di Sepe infatti il ds De Sanctis si è ributtato sul mercato per cercare un portiere pronto all'uso. Dopo i primi sondaggi vani con Sirigu, ecco l'idea subito concretizzatasi per il classe 1985. Il 37enne Ochoa risponde a pieno a quest'esigenza, è in forma come confermato dalle prestazioni ai Mondiali, dove ha anche parato un rigore a Lewandowski, e si prepara a firmare un contratto di sei mesi. Non sarà la prima esperienza europea per lui che ha già giocato con Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi.