Il tecnico della Salernitana Davide Nicola, nella serata della premiazione per il Premio Maestrelli, ha affrontato anche il tema del mercato granata:



"Portiere? Al di là dei nomi, Sepe è il nostro portiere titolare e sta migliorando, forse possiamo recuperarlo anche prima. Se cederemo un portiere allora prenderemo qualcuno sicuramente".



DIA - "Siamo molto orgogliosi di lui, penso abbia avuto un'esperienza gratificante e stimolante col Senegal al Mondiale. Per noi ha dimostrato di essere un giocatore importante, lo abbiamo già riabbracciato visto che è tornato ad allenarsi. Adesso a lui va il compito di completare la forma fisica per riuscire a darci quella mano che già ci ha dato finora".