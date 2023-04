La Salernitana ha fermato l'Inter di Inzaghi. Lo ha fatto con un eurogol di Candreva, tanto fortunato quanto di gran fattura. Per l'ala, ex di turno, si è trattato di una serata perfetta. Ha superato Causio al 30esimo posto per numero di presenze in Serie A (461) e ha segnato la settima rete contro la sua vittima preferita, proprio i nerazzurri.