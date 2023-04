Antonio Candreva, centrocampista della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l'Inter:



"Era un cross, a volte un po' di fortuna serve. Non siamo soddisfatti del primo tempo, affrontavamo una grande squadra con grandi campioni e poi dal secondo tempo la prova è stata buona. Il mio entusiasmo non deve mai mancare, sono qui per aiutare la Salernitana a centrare il suo obiettivo. Ci mancano ancora dei punti, dopo Pasqua ci penseremo. 30° giocatore più presente in Serie A? Con il lavoro si possono raggiungere grandi traguardi"