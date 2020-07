Salernitana-Cittadella 4-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 14' Gondo (S), 32' e 63' Lombardi (S), 37' Gargiulo (C), 85' Kiyine (S)



Salernitana (3-4-2-1): Micai; Aya, Migliorini, Heurtaux; Cicerelli (86' Galeotafiore), Akpa Akpro (86' Capezzi), Di Tacchio, Curcio; Lombardi (82' Djuric), Maistro (68' Kiyine); Gondo. All. Ventura.



Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora (57' Proia), Frare, Camigliano, Rizzo; Vita (82' Stanco), Pavan, Gargiulo (64’ Branca); Panico (64' Rosafio); Diaw, De Marchi (45' Luppi). All. Venturato.



Arbitro: Volpi di Arezzo



Ammoniti: 19' Rizzo (C), 30' Heurtaux (S)