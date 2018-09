L'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono ha commentato a Raisport il pesante ko col Benevento: "Ringrazio i tifosi e dispiace del risultato. Aldilà del valore del Benevento, credo siamo stati ingenui a compromettercela su una palla inattiva. Fino al vantaggio era una gara equilibrata. Ad inizio ripresa eravamo partiti bene, poi abbiamo preso il raddoppio sul ribaltamento di fronte di un nostro angolo e la gara si è messa in salita. Abbiamo interpretato la partita da solisti, dovevamo giocare più da squadra. L'obiettivo? Ci siamo dati un programma rispetto allo scorso anno. Lotito ci ha chiesto di provare a lottare per i play-off e sono arrivati giocatori validi per la categoria".