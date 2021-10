Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, commenta a Dazn la sconfitta per 4-2, alla prima in panchina, contro l'Empoli: "Eravamo in emergenza, quindi siamo stati obbligati a tornare una difesa a tre con cui la squadra aveva fatto bene. Dopo 12 minuti eravamo sotto di 3 gol, non era facile risalire. Abbiamo subito anche il quarto gol su rigore, poi nella ripresa la squadra ha giocato una buona partita".



L'INTERVALLO - "Non gli ho detto molto, di far finta che la partita cominciava con 45 minuti di ritardo. La partita era importante e non era facile dopo essere andati sotto subito. La testa ci ha un po’ abbandonato, ma poi nella ripresa abbiamo reagito e provato qualcosa di diverso. Si può ricominciare da questo tipo di discorso".



SU RIBERY - "Ribery è di un’altra categoria ed è facile da gestire. Parlare di lui è superfluo, ha fatto una partita da grande giocatore. Ce lo teniamo stretto, le nostre partite passeranno molto dalle sue prestazioni".