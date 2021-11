Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, commenta a Dazn la sconfitta in casa della Lazio: "Dare una valutazione sulla nostra crescita dopo che affronti una squadra così forte è difficile. Siamo partiti bene, loro hanno giocatori bravi in tante cose. A me la squadra non è dispiaciuta. Mancano i gol? Fare gol diventa la cosa più importante per vincere. Noi non siamo neanche fortunati, abbiamo avuto anche delle occasioni ma abbiamo trovato due legni. Dal punto di vista realizzativo, comunque, dobbiamo crescere, anche se quando abbiamo affrontato squadre del nostro livello abbiamo anche fatto gol. Un trequartista e due punte? Ci stiamo lavorando. Non nascondo che siamo un po' obbligati nelle scelte perché siamo un po' corti per via di diversi infortuni, in avanti abbiamo giocatori con determinate caratteristiche: non abbiamo esterni offensivi, quindi utilizziamo Ribery a cucire tra centrocampo e attacco, ho messo le due punte perché se vieni a Roma a giocare conservativo perdi uguale, meglio provare a giocarcela. Quando recupereremo un po' tutti, potremo provare a variare qualcosa".