L'allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, ha parlato in tv nel prepartita della sfida contro l'Inter.



CAOS SOCIETARIO - "Diciamo che in questi ultimi giorni la situazione è stata un po' esasperata, di questi problemi ne ho già parlato e quello che dovevo dire l'ho detto. Dobbiamo fare bene questa partita, non sarà semplice perché l'avversario non ha bisogno di presentazioni. Serve una prestazione importante".



L'INTER - "Avevamo approcciato bene a Firenze, con un buon primo tempo, poi siamo andati sotto. Lì il discorso si complica. Serve una partita di gran sacrificio, perché gli avversari palleggiano al meglio. L'abbiamo preparata bene, poi il campo ci dirà se siamo stati bravi oppure no. È anche vero che sulla carta... L'Inter è prima in classifica ed è nel migliore momento. Se è la più forte? Sì, assolutamente sì. Ha avuto un momento di assestamento, di conoscenza della nuova realtà. È la squadra che gioca meglio e la migliore nel lotto delle grandi".