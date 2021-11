Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, parla dopo il pareggio con il Cagliari: "Siamo in un momento di emergenza, questa settimana ne abbiamo perso tre e non riusciamo a dare continuità. Mi spiace perché questi ragazzi dal punto di vista della voglia. Per me il Cagliari è una squadra forte al di là della classifica. Speriamo di recuperare qualcuno per il prossimo turno".



SULLA GRINTA - "A volte siamo bloccati mentalmente, per noi ogni avversario è da temere ma noi ci crediamo. Dopo aver subito il gol ci siamo sbloccati, non dobbiamo avere il timore di prendere gol. Nel finale eravamo liberi con la testa e abbiamo giocato meglio. Quanto conta questo pareggio? Conosco la piazza e ci dà tanto, poi capisco che qualcuno storcerà il naso dopo questo pareggio. Io, ripeto, ci sono giocatori di questa rosa che non ho mai visto. Questo pareggio non è un brodino, poi noi abbiamo ora un calendario proibitivo ma dobbiamo rimanere agganciati e quindi dovremo fare ancora punti".