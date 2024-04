Salernitana, Colantuono: 'Ripartiamo dal secondo tempo col Sassuolo. Boateng..."

L'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida di campionato contro la Lazio:



"La Salernitana deve ripartire dal secondo tempo di Sassuolo, dove abbiamo fatto una buona gara, riuscendo a metterla in equilibrio recuperando due gol. Certe gare prevedono un certo atteggiamento, quello del secondo tempo col Sassuolo è quello giusto".



BOATENG - "Non ha bisogno di presentazioni. È uno dei giocatori più titolati al mondo. Giocatore di grande esperienza che può darci una mano in queste partite, senza dimenticare che ne abbiamo anche altri fuori come Manolas che ha fatto il suo col Sassuolo e oggi ho fatto riposare. Nel passato recente non sono stati molto impegnati ed è bene alternarli. Abbiamo recuperato anche Fazio e siamo al completo indietro. Credo che questa partita Boateng possa interpretarla al meglio".