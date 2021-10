Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, parla a Dazn dopo la vittoria in rimonta sul Venezia, arrivata tra le polemiche: "Non è mia abitudine parlare di arbitri: non lo faccio quando ci danneggiano, figuriamoci se commento le lamentele degli avversari. Il presidente del Venezia è libero di dire e fare quello che vuole, ci mancherebbe, rispetto la sua opinione e vado avanti per la mia strada. Mi concentro sulla partita e so che è una vittoria importantissima: era uno scontro diretto da non fallire e siamo stati bravi a non disunirci quando il Venezia è passato in vantaggio con il primo tiro in porta. A me la Salernitana è piaciuta anche nel primo tempo, abbiamo creato diverse occasioni e anche nella ripresa ho visto un gruppo motivato, intelligente nella gestione della superiorità numerica e trascinato da un super Ribery. Non ci sono parole, né per lui, né per i nostri splendidi tifosi che ci hanno supportato e si sono fatti sentire dall'inizio alla fine. Ripartiamo da questa gara, dal carattere dimostrato e dal gol che nasce da un'azione studiata nei pochi allenamenti che ho avuto a disposizione".