Salernitana-Cosenza 2-1 (primo tempo 2-1)



Marcatori: 14' Asencio (C), 31' Lombardi (S), 44' Akpa Akpro (S)



Salernitana (3-5-2): Micai; Karo (45' Aya), Migliorini, Jaroszynski; Lombardi (83' Kalombo), Akpa Akpro, Dziczek, Di Tacchio, Kiyine; Djuric, Gondo. All. Ventura.



Cosenza ( 4-3-1-2): Perina; Corsi, Idda, Capela, Legittimo (33' D'Orazio); Bruccini, Trovato (45' Monaco), Broh; Machach, Rivière, Asencio (75' Baez). All. Braglia.



Arbitro: Amabile di Vicenza



Ammoniti: 18' Karo (S), 26' Rivière (C), 69' Akpa Akpro (S), 78' Idda (C)