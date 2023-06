Durante una lunga conferenza stampa, il ds della Salernitana Morgan De Sanctis ha parlato anche del ruolo di Bonazzoli: "Io devo essere onesto intellettualmente. Per me è un giocatore da Champions League, per caratteristiche fisiche e tecniche. Ma non è effettivamente riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista come avrebbe potuto e dovuto. Qualcosa evidentemente manca. E’ forse la prima volta che resta per due stagioni consecutive nello stesso club. Sia mister Nicola, sia Paulo Sousa hanno usato tutti i mezzi necessari per stimolarlo, alternando bastone e carota. Anche il sottoscritto è sceso in campo in prima persona. Ci assumiamo le nostre responsabilità, ma al 51% sono sue e gliel’ho detto in tempi recenti. Non deve pensare a ciò che la Salernitana può fare per te. E’ arrivato il tempo di guardare dentro se stesso, ha 26 anni. Non sappiamo se resterà a Salerno o andrà altrove".