Intervistato da Dazn dopo la gara contro la Salernitana, Morgan De Sanctis, ds della Salernitana, ha parlato così: "La permanenza di Sousa è legata alla salvezza. Alla fine della stagione valgono le strategie e le ambizioni che sono altissime da parte del nostro presidente. Riscatto di Dia? Siamo in una situazione di forza. Siamo abbastanza convinti perché mancano 5 partite. È un ragazzo che sta facendo cose strabilianti, durante quest’estate nessuno si è reso conto di quanto fosse forte. Il presidente si è sforzato molto per portarlo qui e il calciatore è stato molto umile nell’affrontare la sfida. Faremo di tutto per mantenerlo con noi”.