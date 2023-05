Di seguito la rassegna degli episodi da moviola delle gare delle 18 della 33esima giornata di Serie A:



Atalanta – Spezia mercoledì 18.00

Marinelli

Passeri – Costanzo

Iv: Manganiello

Var: Guida

Avar: Giua



48' - Confronto fisico in area tra Zapata e Wisniewski: il colombiano va giù ma non ci sono gli estremi per il rigore



36' - Altro check del Var che annulla la rete del vantaggio di Pasalic. Il croato era in fuorigioco



18' - Check del VAR sul gol di Gyasi, buona la posizione di partenza dell'attaccante spezino: il gol è regolare.





Salernitana - Fiorentina mercoledì 18.00

Pezzuto

Macaddino – Fiore

Iv: Gariglio

Var: Di Paolo

Avar: Dionisi



79' - Rigore giusto per la Salernitana, l'entrata di Terracciano su Mazzocchi è nettamente in ritardo.



56' - Giallo per Martinez Quarta: l'argentino era diffidato e salterà la sfida col Napoli



Sampdoria – Torino mercoledì 18.00

Camplone

Baccini – Trinchieri

Iv: Miele G.

Var: Mazzoleni

Avar: Rapuano



48' - Lammers va giù dopo un contatto con Buongiorno, per l'arbitro Camplone è tutto regolare.