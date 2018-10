Davide Di Gennaro, centrocampista della Salernitana, parla a DAZN dopo la vittoria sul Livorno: “Vengo da un anno un po' particolare, è normale che posso aver trovato qualche difficoltà. Avevo bisogno di una partita del genere per farmi conoscere dal pubblico, con cui ho giocato poco ma mi ha già dato tanto. I moduli non sono importanti, ma lo è lo spirito di sacrificio. Stiamo facendo un campionato importante, ma non dobbiamo mollare perché bastano due sconfitte per non tornare in zone poco nobili. Il Livorno ha ottime individualità, sapevamo i rischi del turno infrasettimanale anche a livello fisico, ma abbiamo una rosa larga e chi ha giocato meno, come Pucino, ha fatto una gran partita. La classifica adesso è presto per guardarla, ma questo è un popolo che ha bisogno di una squadra che disputi campionati importanti, vogliamo portare ancora più gente allo stadio, ma dipenderà dalle nostre prestazioni”.