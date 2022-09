L'attaccante della Salernitana Boulaye Dia ha concesso un'intervista a BeIn Sports, parlando del suo ottimo impatto in Serie A: "Ho realizzato tre gol e due assist, quindi l’avventura è iniziata bene e spero che prosegua così. Ci tenevo a partire col piede giusto e sono contento di esser partito bene. Al Villarreal non mi era garantito lo spazio che chiedevo. A volte bisogna saper scegliere e con l’arrivo dei Mondiali avevo bisogno di giocare per mettere in mostra le mie qualità".