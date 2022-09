L'attaccante della Salernitana Boulaye Dia si è raccontato a Sportweek: "Emozione fortissima il gol che ho segnato alla Sampdoria, ma l'esultanza è stata un disastro. Ho messo la palla in rete, ho alzato lo sguardo verso la gente che veniva giù come un fiume dai gradoni quasi ad abbracciarmi, ma poi con la coda dell'occhio ho visto il guardalinee che sbandierava. L'anno scorso ho giocato per la prima volta in Champions, ma a me interessa stare in campo. Qui posso giocare tanto, più che in Spagna. Al Villareal, all'inizio sono sceso in campo abbastanza, quasi masi dopo la Coppa d'Africa. Mi sono detto che non andava bene e ho deciso di cambiare. A Salerno ritroverò il ritmo partita che permetterà alla mia carriera di fare un nuovo salto in avanti".