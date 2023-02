Boulaye Dia, attaccante della Salernitana, prima del match contro l'Hellas Verona è intervenuto al microfono di Dazn:



"Sono un giocatore normale, voglio restituire la fiducia che mi hanno dato l'allenatore e il direttore sportivo. Penso solo a giocare per i miei compagni e raggiunge gli obiettivi di squadra. L'Hellas è una rivale, una concorrente diretta per noi perché dobbiamo salire in classifica. Quindi dobbiamo fare il massimo".