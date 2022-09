Boulaye Dia, attaccante della Salernitana a segno nelle ultime tre giornate, ha parlato a Sky:



"Sono qui per giocare il mio miglior calcio, voglio giocare e dare al meglio per questo club. Morgan De Sanctis mi ha chiamato tante volte per convincermi a venire qui, mi ha detto che qui avrei giocato con continuità, sono qui per fare del mio meglio. L'obiettivo di gol? Prima di tutto vengono gli obiettivi della squadra, io darò sempre il massimo per questa maglia. Ho iniziato bene, spero di continuare così".