Salernitana, Dia rincara la dose: 'Solo i colpevoli si giustificano. Ho solo chiarito la mia posizione'

15 minuti fa



Che il rapporto fra Boulaye Dia e la Salernitana sia ormai compromesso è cosa nota, ma che ora stiano volando anche gli stracci appare sempre più evidente. Già ieri l'intervista concessa dall'attaccante attraverso le pagine de L'Equipe avevano fatto storcere il naso alla dirigenza amaranto e in particolare la gestione del racconto del "rifiuto" (o presunto tale) di entrare in campo contro l'Udinese ha lasciato il segno costringendo il giocatore a prendere nuovamente parola.



Attraverso il suo profilo instagram, infatti, Dia ha rincarato la dose confermando al 100% la sua posizione e non ritenendosi per niente colpevole di ciò che la società lo accusa e su cui sta facendo leva per ottenere prima di tutto una riduzione al 50% dello stipendio e poi anche una multa da 20 milioni di euro. Dia però non ci sta e conferma: "Solo i colpevoli si giustificano. Ho solo chiarito la posizione, leggete con attenzione. Primo e ultimo discorso in merito. A presto".