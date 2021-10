Intervistato a fine partita ai microfoni di DAZN, il match winner Milan Djuric ha chiuso con una dedica alla figlia, prima di andare a festeggiare con la curva. Queste le parole dell'attaccante della Salernitana: “Emozione incredibile, ci tenevamo molto anche se meritavamo qualche punto in più. Abbiamo vinto e vincere davanti al proprio pubblico è ancora più speciale. Non importa chi segna, quest'anno è un anno speciale e storico per tutti e quindi importa solo vincere. Oggi ci siamo rimessi in carreggiata e sfruttiamo questa sosta per recuperare.



CASTORI - Siamo sempre stati con il mister, le voci non ci hanno intaccato e abbiamo dimostrato di essere sempre dalla sua parte e lo saremo sempre. Ribery ha giocato un'ottima gara e alla fine era un po' stanco per questo alla fine il mister mi ha chiesto di andare in mezzo al campo al suo posto sacrificandomi in difesa.