Il primo anticipo di questo primo sabato di ottobre, valido per la, sarà. All’Arechi di Salerno, i granata, ancora alla ricerca della prima vittoria in, hanno estremo bisogno di punti per muovere la classifica e abbandonare l’ultimo posto in classifica. Dal canto loro, i rossoblù non vincono da tre partite e sono finiti a ridosso della zona retrocessione, al sedicesimo posto, a 5 punti.Siamo ancora alla settima giornata, ma questa sfida salvezza può già dirci molto sul campionato che faranno Salernitana e Genoa, se i primi potranno lottare concretamente per non retrocedere e se i secondi possono vivere un campionato sereno o se invece dovranno soffrire fino all’ultimo. Guardando invece al futuro più prossimo, Salernitana-Genoa rischia di essere una partita quasi da dentro o fuori per i due allenatori,: una sconfitta oggi potrebbe mettere a serio repentaglio la loro posizione, ancora abbastanza salda, alle redini delle rispettive squadre. L’appuntamento è alleper il calcio d’inizio.): Belec; Ranieri, Gagliolo, Stranberg, Gyomber; L. Coulibaly, M. Coulibaly, Kastanos; Ribery; Gondo, Simy. All.: Castori.: Sirigu; Maksimovic, Bani, Criscito; Sabelli, Badelj, Rovella, Cambiaso; Kallon, Destro. All.: Ballardini.​