Dopo l'annuncio ufficiale, sono arrivate le prime richieste di Giampiero Ventura ai dirigenti della Salernitana. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'allenatore avrebbe chiesto due esterni d'attacco per il suo 4-3-3: uno è il classe '94 del Palermo Carlos Embolo, l'altro Alessio Cerci, che con Ventura ha già lavorato prima a Pisa e poi al Torino. Cerci è svincolato dopo l'ultima esperienza all'Ankaragucu in Turchia.