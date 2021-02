Buone notizie per per Patryk Dziczek dopo la paura nella partita con l'Ascoli: la Salernitana comunica che il centrocampista è stato dimesso dalla clinica di Roma in cui si trovava, tornerà a Salerno dove sarà monitorato.



La nota:



"Il calciatore Patryk Dziczek questa mattina è stato dimesso dalla Clinica Ars Biomedica di Roma. L’atleta farà ritorno a Salerno dove continuerà ad essere monitorato per ulteriori approfondimenti".