Salernitana, è UFFICIALE il colpo Boateng: 'Guagliò, sto ccà'!

Il mercato italiano, in entrata, si è concluso ufficialmente alle 20 di ieri, giovedì 1° febbraio, ma rimane aperta la possibilità per le formazioni di Serie A, B e C di definire il tesseramento di quei calciatori che alla riapertura dell’ultima finestra invernale risultavano già svincolati. E’ il caso della, per esempio, che(foto salernitananews.it) - rimasto senza contratto dopo l’ultima esperienza all’Olympique Lione nella stagione passata -per provare a contribuire alla permanenza nella massima serie della formazione allenata da Filippo Inzaghi., entrata nel vivo la scorsa settimana e praticamente definita col superamento delle visite mediche nella giornata di ieri,Un rinforzo di esperienza e di grande carisma voluto dal direttore sportivo Walter Sabatini per rinforzare un reparto che in questa finestra di mercato ha perso Matteo Lovato, passato al Torino, e Flavius Daniliuc, trasferitosi al Salisburgo.e non va dimenticato che lo scorso ottobre si era allenato per qualche settimana presso il centro sportivo del Bayern Monaco (squadra per la quale ha giocato dal 2011 al 2021), nella prospettiva di poter tesserato per far fronte ai tanti infortuni che in quel periodo avevano colpito la difesa della squadra di Tuchel. Il calciatore nativo di Berlino e di origini ghanesi potrà disimpegnarsi sia in una linea difensiva a tre - la soluzione utilizzata da Inzaghi nell'ultima di campionato contro la Roma - al fianco di uno tra Gyomber e Fazio e Pierozzi - o anche in una linea a 4.