Torino-Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Torino-Salernitana (domenica 4 febbraio con calcio d'inizio alle ore 12:30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno. I padroni di casa si presentano a questa sfida in decima posizione con 31 punti. Gli ospiti sono sempre più ultimi in classifica a quota 12.



LE ULTIME - Juric perde Buongiorno, infortunato e anche squalificato. Il difensore granata si aggiunge agli altri indisponibili Djidji, Schuurs e Ilic. Dall'altra parte Pippo Inzaghi deve ancora fare a meno di Dia, Fazio, Gyomber e Coulibaly.



PROBABILI FORMAZIONI



TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.



SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Pierozzi, Pasalidis, Pirola; Sambia, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Simy, Tchaouna. All. F. Inzaghi.