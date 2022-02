Molto probabilmente non sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Salernitana. Prima ancora dell'esonero di Colantuono, l'ex allenatore della Juventus aveva avuto qualche contatto con la società ma le parti non hanno trovato l'accordo per un progetto a lungo termine. Così, nella notte la candidatura di Davide Nicola ha superato quella dell'ex centrocampista e la chiusura dovrebbe arrivare a breve.