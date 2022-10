Problema atletico per Boulaye Dia. Nel corso dell'allenamento di ieri, l'attaccante della Salernitana ha lavorato a parte per un fastidio al ginocchio: in giornata verranno effettuati dei controlli più approfonditi per capire l'entità dello stop. al momento le sue condizioni non preoccupano ma la presenza contro la Lazio è in dubbio