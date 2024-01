Salernitana, fatta per l'addio di Botheim

Erik Botheim dopo due anni dice addio alla Salernitana. Il club amaranto ha completato la cessione dell'attaccante norvegese al Malmoe in Svezia.



Arrivato a parametro zero dopo aver rescisso il suo contratto con il Krasnodar non senza polemiche a Salerno ha completato 35 prezenze ma con un solo gol. Aveva ancora due anni di contratto, ma alla fine Sabatini ha trovato l'accordo per incassare dal suo addio e partirà subito all'assalto di Nzola in uscita dalla Fiorentina.