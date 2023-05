Il difensore argentino della Salernitana, Federico Fazio (36 anni ex Roma) ha dichiarato in un'intervista rilasciata alla radio ufficiale del club campano: "Adesso è inutile forzare, sto recuperando dall'infortunio e l'obiettivo è essere pronto per il ritiro pre-campionato. La scorsa estate la preparazione è stata meno intensa ed il ritiro in Turchia non si è rivelato utile. Il mio obiettivo è solo arrivare all'inizio della prossima stagione nella migliore forma possibile".



Fazio vuole onorare il contratto in scadenza a giugno 2024, che si rinnovò automaticamente un anno fa a salvezza raggiunta.