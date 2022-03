Il difensore della Salernitana, Federico Fazio, presente a Milano all'evento di beneficienza di presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, ha parlato: "Salvezza? Ci credo. A Salerno per soldi? No no, io la mia carriera l'ho fatta, Sabatini ha fatto tanto per me e mi ha convinto subito con un telefonata. Ho superato i problemi con la Roma, problemi più per loro con me che non al contrario. Inter? Dobbiamo fare un'impresa, ci crediamo. Dybala? Beh lo affronteremo tra due settimane...".