Salernitana-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita: Salernitana-Fiorentina

Data: domenica 21 aprile 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

è una sfida tra due formazioni che ormai hanno poco da chiedere al campionato, se non una chiusura migliore possibile. I campani sono ormai senza speranze di salvarsi da tempo, i viola sono in corsa sia in Coppa Italia sia in Conference League, con la semifinale di ritorno della prima in casa dell'Atalanta che incombe. Per questo motivo, la formazione di Vincenzo Italiano sarà estremamente rimaneggiata.

Salernitana-Fiorentina può essere visto in streaming su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast). Ma la partita la si può vedere anche sul canale 214 di Sky.- La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini con commento tecnico di Stefan Schwoch.Non ancora risolta la questione Dia per la Salernitana, che si affida a Candreva e Tchaouna dietro alla punta che dovrebbe essere Weissman in ballottaggio con Ikwuemesi. La Fiorentina lascia a casa quasi tutti gli attaccanti, out Belotti, Beltran e Nzola, quindi davanti Kouamé e dietro di lui Barak visto che è out anche Bonaventura. Convocati i Primavera Biagetti, Caprini e Sene.

: Costil, Gyomber, Manolas, Pirola, Zanoli, Legowski, Gomis, Bradaric, Candreva, Tchaouna, Weissman. All. Colantuono.: Terracciano; Faraoni, Martínez Quarta, Ranieri, Parisi; López, Duncan; Ikoné, Barák, Sottil; Kouame.