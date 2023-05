Boulaye Dia non ce la fa. L'attaccante della Salernitana non è stato convocato da Paulo Sousa per la partita di domani contro l'Udinese, non è riuscito a recuperare dal trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro e non sarà a disposizione. Oltre a lui, out anche Fazio e Valencia. Ecco l'elenco completo dei convocati



PORTIERI: Fiorillo, Ochoa, Sepe

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Lovato, Pirola, Sambia, Troost-Ekong

CENTROCAMPISTI: Bohinen, Candreva, Coulibaly, Crnigoj, Kastanos, Iervolino, Maggiore, Mazzocchi, Nicolussi Caviglia, Vilhena

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Piatek