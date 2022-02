Danilo, presidente della, parla a Sky prima della partita con il: "Il mondo del calcio è refrattario al cambiamento, stiamo rivoluzionando un po’ tutto. Vogliamo un nuovo approccio, più sostenibile e sociale. E poi dobbiamo dare delle regole, professionalizzando un po’ di più: è un settore straordinario, ma che langue di professionalità”.“Beh, Sabatini è una leggenda del calcio. Mi ha colpito tutto: la fascinosità, il modo di vedere il calcio, la grinta. Ci siamo subito piaciuti. Con Nicola ci siamo parlati chiari: non vogliamo andare ordinatamente in Serie B, vogliamo mettercela tutta e lui è un combattente”.“Noi ce la stiamo mettendo tutta. La notizia del recupero con Udinese e poi col Venezia… Stiamo iniziando tante cose per la città, investiremo anche nelle infrastrutture. Qui c’è un entusiasmo contagioso, di una tifoseria speciale che merita la massima serie. Oggi affronteremo la prima della classe ma i ragazzi sono carichi: vedremo uno spettacolo molto bello, straordinario”.“Tutto si può fare, il calcio è bello per questo. Devo dire che la qualità della Salernitana è incredibile, lo dimostra il fatto che uno come Ribery giochi a Salerno. Vediamo, secondo me oggi il miracolo può succedere”.“Dal primo gennaio sembra che la mia vita sia stata cassata, conta solo il fatto che io sia il presidente della Salernitana. Però devo dire tutto bello. Qualcuno mi ha chiesto chi me l’ha fatto fare, io invece penso l’opposto: sto vivendo una delle avventure più belle della mia vita e ne sono contento”.