Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto a Dazn prima della partita con la Lazio: "In ogni crisi ci sono opportunità, io sono un ottimista. Siamo decimati e non avrei voluto una prima così, con tante defezioni e tanti problemi. Oggi sono con tutta la famiglia perché questa squadra deve incentivare proprio le famiglie a venire a vedere questo spettacolo. Lazio è una grandissima squadra, abbiamo orgoglio, dignità ed entusiasmo. Mercato? Ne parlerò da domani con Sabatini, c’è la volontà di incidere. Faremo valutazioni, ma vogliamo creare un istant team per rimanere in Serie A progettando anche acquisti a medio termine. Con Sabatini abbiamo voglia di cambiamento, di creare una squadra differente, uno statuto comportamentale nuovo, una comunicazione con portatori di interessi. Lui ha capito questa mia voglia di fare il calcio ed ha accettato, c’è stata subito alchimia. Colantuono deve mettere energia: le sfide si possono anche perdere, ma c’è da mettere energia e coraggio. Avanti tutta. Lotito? Faccio i complimenti a Lotito perché è straordinario, ha fatto benissimo con Lazio e Salernitana anche se quadro normativo non gli ha permesso di tenere entrambe le squadre".