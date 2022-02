Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, parla al Corriere dello Sport del mercato di gennaio del club granata: "Sabatini mi ha parlato di un instant team. Tre tipi di giocatori: prestiti di gente esperta, e questo ovviamente è solo un costo. Quindi calciatori importanti che vadano a costruire il patrimonio del club e infine i giovani. Mi sembra abbia chiuso il cerchio: un 33% di giocatori per ogni categoria".



SU COLANTUONO - "Tutte queste cose sono completamente delegate a Sabatini".



SU RIBERY - "Non l'ho ancora incontrato. So che Sabatini tiene molto al rapporto con Franck".