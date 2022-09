Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha parlato a Dazn prima della sfida contro l'Empoli:



"Dia? Cercavamo un uomo che andasse in profondità, veloce, tra le linee. Era il giocatore che ci mancava, si è integrato benissimo, è un gran campione e ci puntiamo molto. L''Empoli propone un bel calcio da alcuni anni, noi avevamo un gap da colmare e siamo dovuti andare ad investire in modo più "muscolare", ma non li sottovalutiamo. Ci aspettiamo una Salernitana nel lato sinistro della classifica a fine campionato, l'asticella si è alzata".