Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato a Tuttosport in edicola stamani:



"C'è molto entusiasmo, fiducia nell'operato. Mi aspetto una salvezza serena e mi auguro di stare nella parte sinistra della classifica: possiamo diventare la squadra rivelazione della Serie A perché ci sono tutte le caratteristiche".



DE SANCTIS DS - "Lucido, competente e concreto: gli obiettivi che avevamo sono stati tutti centrati".



CESSIONE DI EDERSON - "Volevo tenerlo, ma aveva ricevuto un'offerta importante e il suo desiderio era quello di accettarla. Noi valorizziamo i talenti, non li soffochiamo".



PIATEK - "Devo ancora conoscerlo come persona, ma come calciatore è quello a cui ambivamo. E' un attaccante forte e da lui mi aspetto tanti gol".