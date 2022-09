Allenamento mattutino per la Salernitana di Davide Nicola in vista del match contro la Juventus. Questo il report del club campano: "Sono ripresi questa mattina presso il C.S. “Mary Rosy” gli allenamenti della Salernitana. Gli uomini di Davide Nicola hanno aperto la seduta con una fase di attivazione fisica seguita da esercitazioni tattiche. L’allenamento è terminato con partite a tema.



Bohinen, Lovato e Radovanovic hanno svolto un lavoro atletico specifico. Fisioterapia per Ribery.



Gli allenamenti della Salernitana riprenderanno domani alle ore 10:00".