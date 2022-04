Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, è intervenuto sulle pagine de Il Mattino, parlando del centrocampista Ederson:



"Non so se lo venderemo, dipenderà da tanti fattori. Se resteremo in A oppure...Intanto non abbiamo ricevuto una richiesta formale e non abbiamo neanche parlato col giocatore per comprendere quanto lui voglia restare con noi. Da qui a un mese capiremo il da farsi".