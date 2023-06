Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport toccando anche il tema del mercato:



"Abbiamo riscattato Pirola e faremo la stessa cosa con Dia. Cercheremo di costruire il giusto mix di giovani ambiziosi e di giocatori esperti e utilissimi: pensate a Candreva. Sousa garantirà armonia e crescita. Sì, c’è il rischio che ci portino via Dia: esiste una clausola di 25 milioni e non potremmo farci nulla. Noi, però, sappiamo che lui è contento di stare qui e pagheremo i 12 milioni che servono per riscattarlo. Dia ha dimostrato che talenti a volte trascurati possono rinascere a Salerno. Sappiamo che molti nostri giocatori sono seguiti da club importanti. Nella Salernitana si cresce bene. Alternativa a Dia? Nzola è un giocatore eccellente, che sa fare la differenza. Piace a molte squadre".