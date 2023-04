Il Comune di Salerno ha rinviato il discorso relativo alla concessione dello stadio Arechi al club di Danilo Iervolino. Il presidente e la società hanno da tempo chiesto la disponibilità all'amministrazione di ottenere una concessione pluriennale che permetta al proprietario di mettere mano all'impianto investendo milioni di euro per ammodernarlo e successivamente poter ospitare anche eventi internazionali. Maurizio Milan, amministratore delegato dei granata, ha commentato così: "Dal Comune parlano di rinvio perché stanno apportando alcune correzioni e rileggendo tutto con grande calma. Ma entro pochi giorni vogliamo che la situazione si risolva, abbiamo chiesto la Licenza Uefa e il nostro stadio dovrà ospitare anche eventi internazionali. Adesso non possiamo far altro che attendere". Anche il tifo organizzato è pronto a muoversi al fianco della proprietà per chiedere spiegazioni al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Lo riporta TuttoSalernitana.