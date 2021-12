Angelo Fabiani, ds della Salernitana, parla a Dazn del caos societario che sta coinvolgendo il club campano, che deve essere venduto entro il 31 dicembre, pena l'esclusione dalla Serie A: "Da qui al 31 c’è tempo per cedere la società. C’è una proposta in essere che potrebbe materializzarsi entro il 31, se così non fosse prenderemo in considerazione altre iniziative”.