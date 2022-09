Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, parla ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, rivelando un retroscena sul dopo partita contro la Juventus: "Alla fine della partita ho ricevuto anche un sms da parte di De Laurentiis ma non vi ragguaglio sul contenuto. Errore arbitrale in Juve-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema".