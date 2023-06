Il primo colpo dell'estate è una conferma. Forse la più importante.. 16 gol e 6 assist nella stagione scorsa e l'amore con i tifosi scoccato fin dal primo giorno. Per questo, nonostante le molte voci di mercato Dia. Un'ipotesi da prendere in considerazione, soprattutto se nessuno dovesse pagare la cifra della clausola rescissoria che si attiverà una volta definito il riscatto.- La cifra è di 25 milioni di euro, il giocatore in Serie A piace a Lazio, Roma e Fiorentina.. L'altra idea è quella di provare a mettere sul piatto Arthur Cabral, ma l'operazione non è semplice., ma continuano a monitorare con attenzione gli sviluppi: la Lazio sta cercando un vice Immobile e Dia è uno dei profili che piacciono, per la Roma è un'alternativa a Scamcca e Morata che in questo momento sono i nomi più caldi.- La volontà della Salernitana però è quella di provare a trattenere Dia e convincerlo a respingere gli assalti di altri club, ma se dovesse partire il ds Morgan De Sanctis si sta già guardando intorno in cerca di eventuali sostituti., controriscattato dai rossoneri che l'hanno ripreso dal Lecce e gli stanno cercando una nuova sistemazione in prestito;, ma potrebbe diventare una pista concreta solo se a condizioni favorevoli.