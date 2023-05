La Salernitana vuole confermare Paulo Sousa in panchina per la prossima stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la società ha tempo fino al prossimo 10 giugno per esercitare un diritto di opzione per far scattare un contratto biennale fino al 2025. Dopo l'allenatore portoghese, che ha sempre manifestato la sua disponibilità a restare, avrà dieci giorni di tempo per far valere una eventuale clausola rescissoria pagando una penale di un milione di euro. Sousa ieri ha risposto così agli studenti di un liceo cittadino: "Il futuro della Salernitana siete voi".