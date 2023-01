Nome nuovo per il mercato in difesa della Salernitana. Come appreso da Calciomercato.com, il club campano del presidente Iervolino ha praticamente definito l'ingaggio di William Troost-Ekong. Il difensore olandese naturalizzato nigeriano (classe 1993 ex Udinese) è in arrivo dal club inglese del Watford di proprietà della famiglia Pozzo.